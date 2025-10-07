La sfida tra Milan e Como del prossimo febbraio si disputerà a Perth, in Australia: una decisione particolare, dettata ovviamente da motivazioni economiche, come dice lo stesso Adrien Rabiot, forte centrocampista della compagine rossonera (dichiarazioni rilasciate a Le Figaro):
Prossimi avversari, Rabiot: “Milan-Como in Australia? Una decisione folle”
Il centrocampista francese come al solito senza peli sulla lingua
Milan-Como a Perth? Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A in Australia, è una decisione completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato e che vanno al di là di noi giocatori. Si parla tanto di calendari affollati, di troppe partite, della salute dei calciatori, e poi si permette una cosa del genere. E' pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre geograficamente vicine. Come sempre noi giocatori dobbiamo adattarci.
