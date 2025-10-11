Qui Milan: dopo Pulisic si ferma anche un altro nazionale. Out coi viola?

La sosta delle Nazionali continua a fare male al Milan di Max Allegri. Dalla nottata arrivano una buona e una cattiva notizia verso la Fiorentina, entrambe da Usa-Ecuador. La prima riguarda Pulisic: il fantasista rossonero ha smaltito il problema e ha giocato uno spezzone di gara. Il nuovo infortunio, invece, riguarda Estupinan. Il terzino ha lasciato il campo prima dell'intervallo per un infortunio alla caviglia, costretto ad alzare bandiera bianca al 44′.