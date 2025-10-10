Suona l'allarme in casa Milan per lo condizioni di Christina Pulisic.L'attaccante di Allegri infatti, potrebbe saltare l'amichevole tra USA-Ecuador. Una notizia confermata dal tecnico Pochettino in conferenza:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Pochettino preoccupa Allegri e fa sorridere Pioli: “Ecco come sta Pulisic”
altre news
Pochettino preoccupa Allegri e fa sorridere Pioli: “Ecco come sta Pulisic”
Pulisic salta la Fiorentina?
Abbiamo dovuto fare i conti con qualche problema legato agli infortuni. Oggi Pulisic non si è allenato: lo valuteremo domani per capire se potrà essere convocato o meno
© RIPRODUZIONE RISERVATA