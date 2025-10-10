Pochettino preoccupa Allegri e fa sorridere Pioli: “Ecco come sta Pulisic”

Viola News
Pulisic salta la Fiorentina?
Redazione VN

Suona l'allarme in casa Milan per lo condizioni di Christina Pulisic.L'attaccante di Allegri infatti, potrebbe saltare l'amichevole tra USA-Ecuador. Una notizia confermata dal tecnico Pochettino in conferenza:

Abbiamo dovuto fare i conti con qualche problema legato agli infortuni. Oggi Pulisic non si è allenato: lo valuteremo domani per capire se potrà essere convocato o meno

