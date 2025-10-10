Sarri: “Tutti si sono rinforzati, tranne noi. La Lazio vale il Torino!”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole sul momento della sua squadra:
Durante l’estate tutte le squadre si sono rinforzate, soprattutto quelle di fascia media. Noi, invece, non abbiamo né potenziato né rinnovato la rosa. Fin dall’inizio avevo intuito che questo campionato sarebbe stato complicato, perché il livello generale delle squadre è aumentato. Torino e Lazio, per qualità, si equivalgono. Non voglio cercare scuse nelle difficoltà che stiamo attraversando, ma quando ti mancano otto o nove giocatori diventa tutto più difficile. Vecino e Gigot non sono mai scesi in campo, Rovella ha disputato una sola gara, Lazzari e Pellegrini hanno avuto dei problemi fisici. Inoltre, Dele-Bashiru e Zaccagni si sono infortunati, mentre Isaksen ha contratto la mononucleosi
