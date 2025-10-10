Zlatan Ibrahimovic, ex giocatore del Milan adesso nella dirigenza rossonera, ha parlato alla Gazzetta dello Sportdi Rafael Leao. Ricordando l'ultimo scudetto vinto, nessuna nomina nei confronti di Stefano Pioli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Ibrahimovic si dimentica di Pioli: “Lo scudetto l’ha vinto Leao da solo”
altre news
Ibrahimovic si dimentica di Pioli: “Lo scudetto l’ha vinto Leao da solo”
Ibrahimovic su Leao
Allora, a Torino ero nello spogliatoio. Erano tutti arrabbiati, tutti, Allegri, perché si poteva vincere. E anche Leao che aveva sbagliato due gol. Ricordiamoci che durante la preparazione era il migliore, poi è stato fuori due mesi, ora deve tornare in forma. Chiaro che ci aspettiamo la magia, perché Leao è magia! Chiaro che parleremo sempre di lui, perché è uno dei giocatori più forti al mondo e non lo dico per marketing, ma perché ho giocato a calcio. L’ho visto ragazzino, adesso ha due figli: è un percorso. Dicono che ha già 26 anni, ma io sono diventato maturo a 28 anni. E comunque quando abbiamo vinto lo scudetto posso dire che lo ha vinto da solo...
© RIPRODUZIONE RISERVATA