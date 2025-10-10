Viola News
Ibrahimovic si dimentica di Pioli: “Lo scudetto l’ha vinto Leao da solo”

Ibrahimovic su Leao
Zlatan Ibrahimovic, ex giocatore del Milan adesso nella dirigenza rossonera, ha parlato alla Gazzetta dello Sportdi Rafael Leao. Ricordando l'ultimo scudetto vinto, nessuna nomina nei confronti di Stefano Pioli:

Allora, a Torino ero nello spogliatoio. Erano tutti arrabbiati, tutti, Allegri, perché si poteva vincere. E anche Leao che aveva sbagliato due gol. Ricordiamoci che durante la preparazione era il migliore, poi è stato fuori due mesi, ora deve tornare in forma. Chiaro che ci aspettiamo la magia, perché Leao è magia! Chiaro che parleremo sempre di lui, perché è uno dei giocatori più forti al mondo e non lo dico per marketing, ma perché ho giocato a calcio. L’ho visto ragazzino, adesso ha due figli: è un percorso. Dicono che ha già 26 anni, ma io sono diventato maturo a 28 anni. E comunque quando abbiamo vinto lo scudetto posso dire che lo ha vinto da solo...

