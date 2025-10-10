Viola News
Vranckx ringrazia Pioli: “Mi ha insegnato una cosa, ne sarò per sempre grato”

Vranckx su Stefano Pioli
Aster Vranckx, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club. Lui, obiettivo di mercato della Fiorentina, ha parlato di Stefano Pioli, suo allenatore al Milan:

Ho imparato tanto dal punto di vista tecnico, perché arrivare in Italia per la prima volta non è semplice. Bisogna anche adattarsi alla lingua. Gli italiani, inoltre, sono molto attenti all’aspetto tattico e difensivo, e ho dovuto abituarmi a questo modo di lavorare. È stata comunque un’esperienza molto positiva: mi ha permesso di migliorare nelle situazioni difensive, su cui dedicavamo parecchio tempo, e di questo sono davvero riconoscente

