Pardo: “Pioli non è un bollito, ma qualche volta serve cambiare per migliorare”

Il noto commentatore sportivo, Pierluigi Pardo ha parlato del momento della Fiorentina e di quello del tecnico Pioli

Redazione VN 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 12:41)

Il noto giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha parlato del delicato momento che sta attraversando la Fiorentina, durante il Festival dello Sport di Trento. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina è la vera grande delusione di questo inizio di stagione. Però ancora è presto per allarmarsi. Non ha una rosa da Champions, ma credo proprio che si riprenderà. La dirigenza viola ha fatto degli sforzi importanti in avanti e i tifosi giustamente chiedono una classifica migliore." Le parole di Pardo, intervistato da TMW.

"Pioli non è un bollito" — "Pioli rimane un allenatore di buon livello. Non è diventato un bollito così, all'improvviso. Ovviamente nel calcio nulla si può escludere, delle volte le squadre hanno bisogno di una scossa per migliorare. La Fiorentina è entrata in un vortice di negatività e fragilità psicologica. Unite alle grandi aspettative di dirigenza e tifoseria, delle volte può portare al cambio in panchina."