Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Italiano ritrova un centrocampista. Ci sarà anche contro la Fiorentina

news viola

Italiano ritrova un centrocampista. Ci sarà anche contro la Fiorentina

tommaso pobega
Italiano ed il suo Bologna si preparano ad una serie di partite cruciale. Contro la Fiorentina il tecnico ritroverà un centrocampista
Redazione VN

Il Bologna di Vincenzo Italiano affronta la sosta dopo la bella vittoria contro il Pisa. Un 4-0 che regala ulteriori certezze ella formazione di Vincenzo Italiano. Certezze che saranno utili alla ripartenza, quando i felsinei saranno attesi a gare importanti. Dopo il Cagliari e la Steaua Bucarest sarà il turno della Fiorentina. Una partita che ovviamente ha un significato particolare, sia per la rivalità storica, sia per il passato di Vincenzo Italiano. Al Franchi ci sarà Tommaso Pobega, che come scrive il Corriere dello Sport, è ormai da considerarsi recuperato.

Leggi anche
Scarica GRATIS la nuova APP di Violanews per iPhone, Android e Windows
Serie A, date e orari dalla 13ª alla 22ª: tre big match consecutivi nel 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA