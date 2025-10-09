Italiano ritrova un centrocampista. Ci sarà anche contro la Fiorentina

Il Bologna di Vincenzo Italiano affronta la sosta dopo la bella vittoria contro il Pisa. Un 4-0 che regala ulteriori certezze ella formazione di Vincenzo Italiano. Certezze che saranno utili alla ripartenza, quando i felsinei saranno attesi a gare importanti. Dopo il Cagliari e la Steaua Bucarest sarà il turno della Fiorentina. Una partita che ovviamente ha un significato particolare, sia per la rivalità storica, sia per il passato di Vincenzo Italiano. Al Franchi ci sarà Tommaso Pobega, che come scrive il Corriere dello Sport, è ormai da considerarsi recuperato.