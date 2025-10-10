Dzeko amareggiato dopo il pari con Cipro: “Meritavamo la vittoria”

La Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko, conEman Kospofuori dai convocati, è stata raggiunta dal Cipro nel recupero dopo essere rimasta in vantaggio per quasi tutta la gara. Nel post partita, il capitano bosniaco ha espresso così la sua delusione:
Meritavamo i tre punti, eravamo avanti fino al 95°, poi siamo crollati. È vero, loro hanno avuto più possesso palla, ma poche vere occasioni.
Non abbiamo centrato il nostro obiettivo, ma mancano due partite e daremo tutto fino alla fine.
