Dzeko amareggiato dopo il pari con Cipro: “Meritavamo la vittoria”

Ecco le parole di Edin Dzeko dopo il pareggio al 95' con Cipro.
La Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko, conEman Kospofuori dai convocati, è stata raggiunta dal Cipro nel recupero dopo essere rimasta in vantaggio per quasi tutta la gara. Nel post partita, il capitano bosniaco ha espresso così la sua delusione:

Meritavamo i tre punti, eravamo avanti fino al 95°, poi siamo crollati. È vero, loro hanno avuto più possesso palla, ma poche vere occasioni.

Ha poi aggiunto:

Non abbiamo centrato il nostro obiettivo, ma mancano due partite e daremo tutto fino alla fine.

