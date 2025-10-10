Ventola difende Pradè: “Ha preso i giocatori che ha chiesto Pioli”

Nicola Ventola ha commentato la situazione di Stefano Pioli alla Fiorentina durante Viva El Futbòl:
Le dichiarazioni di Nicola Ventola, ex attaccante italiano, riguardo al tecnico viola e al momento critico della sua squadra.
Gli è stato affidato un progetto importante. È andato in Arabia a guadagnare tanto, ma non dimentico la sua crescita fino allo scudetto col Milan.
L’ex attaccante ha poi aggiunto:—
La squadra è buona e Pradè gli ha preso i giocatori che voleva, ma Pioli sta cambiando troppo, sia modulo che uomini. Firenze aveva bisogno di un tecnico esperto, però non mi aspettavo un inizio così difficile. Al momento non vedo vie d’uscita.
