Dazn scrive a 2mila utenti pirata: “Pagateci 500 euro o vi denunciamo”

Circa 2mila utenti pirata hanno ricevuto una brutta sorpresa dal postino. Dazn ha infatti deciso di inviare una richiesta scritta di risarcimento per alcuni di coloro che hanno visto partite di Serie A illecitamente. A scriverne è il Corriere della Sera che spiega come l'emittente abbia chiesto il pagamento di 500 euro per evitare le vie legali che, a detta dell'azienda, potrebbero portare ad un risarcimento di diverse migliaia di euro. Questo il testo della missiva: