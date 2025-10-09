Dazn scrive a 2mila utenti pirata: “Pagateci 500 euro o vi denunciamo”

Circa 2mila utenti pirata hanno ricevuto una brutta sorpresa dal postino. Dazn ha infatti deciso di inviare una richiesta scritta di risarcimento per alcuni di coloro che hanno visto partite di Serie A illecitamente. A scriverne è il Corriere della Sera che spiega come l'emittente abbia chiesto il pagamento di 500 euro per evitare le vie legali che, a detta dell'azienda, potrebbero portare ad un risarcimento di diverse migliaia di euro. Questo il testo della missiva:
La lettera
Missiva inviata a chi ha visto partite della Serie A in maniera illecita
Per evitare di di intraprendere iniziative giudiziarie di natura risarcitoria e protettive, con conseguente aggravio di costi, DAZN intende verificare la possibilità di una composizione dell’accaduto, con il versamento di un indennizzo forfettario di Euro 500,00 e con il formale impegno, da parte Sua, a non porre in essere, in futuro, ulteriori comportamenti che ledano i diritti della scrivente
