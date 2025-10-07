Camp Nou, che fatica il restyling: costi altissimi e riapertura rimandata

Una ristrutturazione che alla fine costerà oltre 1,5 miliardi di Euro. Niente male il restyling del Camp Nou, il mitico impianto che ospita le partite casalinghe del Barcellona. O meglio, che ospitava e che ospiterà, visto che al momento i blaugrana giocano in altre sedi. Questo, ovviamente, a causa dei pesanti interventi di restyling che sta subendo lo stadio della città catalana, tra i più maestosi d'Europa con i suoi 105.000 posti.

Come riporta l'Ansa, il Barcellona aveva inizialmente programmato di riaprire parzialmente l'impianto e quindi di giocarvi una volta raggiunto l'ok per i 27.000 spettatori. Poi però si è passati a volerne 45.000, decisione, questa, che ha spazientito non poco i tifosi, visto che la seppur parziale riapertura viene così prorogata a data da destinarsi. Una serie di interventi imponenti quelli in corso sul Camp Nou e che costeranno alla fine tanti, tantissimi soldi.