Camp Nou, che fatica il restyling: costi altissimi e riapertura rimandata

Camp Nou
Lo stadio del Barcellona è in fase di ristrutturazione
Redazione VN

Una ristrutturazione che alla fine costerà oltre 1,5 miliardi di Euro. Niente male il restyling del Camp Nou, il mitico impianto che ospita le partite casalinghe del Barcellona. O meglio, che ospitava e che ospiterà, visto che al momento i blaugrana giocano in altre sedi. Questo, ovviamente, a causa dei pesanti interventi di restyling che sta subendo lo stadio della città catalana, tra i più maestosi d'Europa con i suoi 105.000 posti.

Come riporta l'Ansa, il Barcellona aveva inizialmente programmato di riaprire parzialmente l'impianto e quindi di giocarvi una volta raggiunto l'ok per i 27.000 spettatori. Poi però si è passati a volerne 45.000, decisione, questa, che ha spazientito non poco i tifosi, visto che la seppur parziale riapertura viene così prorogata a data da destinarsi. Una serie di interventi imponenti quelli in corso sul Camp Nou e che costeranno alla fine tanti, tantissimi soldi.

