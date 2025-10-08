Serie A a 18 squadre? De Siervo secco: “Ecco quale è la nostra idea”

Luigi De Siervo , amministratore delegato della Lega Serie A, ha spento definitivamente le voci su una possibile riduzione del campionato a 18 squadre. A margine dell’assemblea di Lega, tenutasi allo stadio Olimpico di Roma, il dirigente ha chiarito la posizione del massimo campionato italiano, allineandola a quella delle altre grandi leghe europee.

“Tramontata l’idea della Serie A a 18 squadre? Per le tre grandi leghe, quella inglese, spagnola e italiana, l’idea di restare a 20 squadre ci convince. Ridurre significherebbe perdere circa il 20% di eventi sportivi e anche una rappresentatività importante, legata a grandi città e territori. Sarebbe un passo verso la compressione dei valori e degli interessi dei campionati nazionali rispetto alle grandi competizioni europee.”

Il numero uno della Lega ha poi sottolineato il valore del percorso fatto dalle italiane nelle coppe: “Abbiamo avuto il merito e la fortuna di vedere squadre italiane protagoniste in Europa negli ultimi anni, ma non è detto che questo accada sempre. Immaginate se tutte le aspettative dei tifosi fossero riposte solo nelle coppe, dove per anni non abbiamo raggiunto i risultati sperati.”