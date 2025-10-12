Caso Turchia: un portiere lascia senza autorizzazione il ritiro del ct Montella

Il portiere del Lille, che in Europa League ha parato tre rigori consecutivi alla Roma, "ha lasciato il nostro centro di allenamento al suo ritorno a Istanbul, motivando la sua partenza con l’esclusione dalla lista per la partita Bulgaria-Turchia di ieri, senza alcuna autorizzazione da parte da parte del nostro staff tecnico e amministrativo. Mentre ci stiamo impegnando con dedizione per qualificarci alla Coppa del Mondo, un comportamento simile è inaccettabile", recita il comunicato ufficiale della Federcalcio turca.