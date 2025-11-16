Gattuso: “Chiediamo scusa. 4-1 è un risultato pesante”

"Chiediamo scusa ai nostri tifosi, il 4-1 è un risultato pesante. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, poi nella ripresa siamo scesi al di sotto delle aspettative. Complimenti alla Norvegia. Dobbiamo ripartire da quanto fatto nella prima frazione, in cui ci siamo fatti valere; nel secondo tempo, invece, abbiamo incontrato molte difficoltà".

Il tecnico ha poi analizzato i problemi della ripresa: "Siamo mancati sulle distanze, abbiamo perso troppi palloni in uscita e regalato alcune occasioni. Nel primo tempo questi errori non c’erano: giocavamo compatti e da squadra. Dobbiamo migliorare nella gestione delle situazioni di gioco. La partita è cambiata dopo il gol della Norvegia, quando abbiamo cominciato ad avere paura".