L’Italia Femminile cade all’esordio nelle qualificazioni al Mondiale 2027. Allo stadio di Reggio Calabria, le Azzurre cedono 1-0 alla Svezia con la rete decisiva di Filippa Angeldahl al 22’ del primo tempo. La squadra guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin incassa il colpo ma reagisce con carattere, cercando di riorganizzare il gioco e alzare il ritmo. Le scandinave, però, si dimostrano compatte e pericolose nelle ripartenze.
Italia Femminile ko all'esordio. Soncin: "C'è rammarico, ma giusto atteggiamento"
Italia Femminile ko all’esordio. Soncin: “C’è rammarico, ma giusto atteggiamento”
Le parole del tecnico azzurro al termine della gara:
Cè molto rammarico, abbiamo giocato solo noi. Il rammarico è per quello che hanno espresso le ragazze, contro una squadra che è venuta solo per difendersi e ripartire in contropiede. Abbiamo avuto tante occasioni, ho visto il giusto atteggiamento. E' chiaro che un risultato diverso ci avrebbe dato più fiducia, ma c'è grande convinzione nelle nostre carte.
Il prossimo impegno del'Italia è fissato per il 7 marzo allo stadio Stadio Romeo Menti di Vicenza contro la Danimarca di calcio, che ha iniziato il proprio percorso superando 3-1 la Serbia di calcio.
