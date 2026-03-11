Settore ospiti, nessun sold out: niente “invasione” stile Jagiellonia per il Rakow

Viola News
Niente invasione polacca per gli ottavi di Conference. Per Fiorentina-Rakow attesi solo 354 tifosi ospiti nel settore dedicato
Niccolò Meoni
Dopo aver superato lo scoglio dei playoff, la Fiorentina si tuffa negli ottavi di finale di Conference League. Domani sera al "Franchi" alle 21:00 arriverà il Rakow, club attualmente quarto nel campionato polacco, per il primo atto di una sfida che mette in palio i quarti di finale.

Sugli spalti l'atmosfera sarà molto desolante, con numeri ben al di sotto anche nel settore ospiti rispetto al passato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per la sfida di domani sono attesi 354 tifosi polacchi nel capoluogo toscano. Un dato che colpisce, specialmente se confrontato con la vera e propria "invasione" che aveva caratterizzato la sfida contro lo Jagiellonia nel turno precedente.

In quell'occasione, nonostante il pesante 3-0 dell'andata che sorrideva ai viola, ben 1.250 sostenitori da Bialystok avevano riempito il settore ospiti del "Franchi". Per il Rakow, dunque, il supporto sarà numericamente molto più contenuto: quasi mille presenze in meno rispetto agli ultimi avversari polacchi incrociati sul cammino europeo.

