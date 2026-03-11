Settore ospiti, nessun sold out: niente “invasione” stile Jagiellonia per il Rakow

Sugli spalti l'atmosfera sarà molto desolante, con numeri ben al di sotto anche nel settore ospiti rispetto al passato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per la sfida di domani sono attesi 354 tifosi polacchi nel capoluogo toscano. Un dato che colpisce, specialmente se confrontato con la vera e propria "invasione" che aveva caratterizzato la sfida contro lo Jagiellonia nel turno precedente.