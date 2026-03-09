Tomasz Pienko, esterno classe 2004 in forza al Rakow (prossimo avversario europeo della Fiorentina), ha presentato la sfida di Conference League in programma giovedì sera. Ai microfoni del portale sportivo polacco Weszło!, il giovane talento non è apparso affatto intimorito dal blasone dell'avversaria, usando toni piuttosto sicuri di sé:
conference league Pienko (Rakow): "La Fiorentina è battibile, lo abbiamo visto contro lo Jagiellonia"
Pienko (Rakow): "La Fiorentina è battibile, lo abbiamo visto contro lo Jagiellonia"
Verso Fiorentina-Raków: le parole di Tomasz Pienko accendono la sfida di Conference: "I viola sono battibili, lo abbiamo visto contro lo Jagiellonia"
"Sulla Fiorentina so che militano in Serie A e che Firenze è una splendida città... Per il momento non abbiamo focalizzato troppo l'attenzione su di loro", ha esordito Pienko, che poi ha aggiunto una stoccata basandosi sui precedenti dei viola contro le connazionali: "Ho seguito i due match contro lo Jagiellonia: hanno dimostrato di essere battibili. Sono pericolosi sulle palle inattive, quindi dovremo essere bravi a non concedere falli nei pressi della nostra area. Tuttavia, scenderemo in campo per prenderci i tre punti, galvanizzati dal successo di oggi (2-0 ieri in campionato, ndr) e certi di poter giocare le nostre carte".
