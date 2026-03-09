Pienko (Rakow): “La Fiorentina è battibile, lo abbiamo visto contro lo Jagiellonia”

"Sulla Fiorentina so che militano in Serie A e che Firenze è una splendida città... Per il momento non abbiamo focalizzato troppo l'attenzione su di loro", ha esordito Pienko, che poi ha aggiunto una stoccata basandosi sui precedenti dei viola contro le connazionali: "Ho seguito i due match contro lo Jagiellonia: hanno dimostrato di essere battibili. Sono pericolosi sulle palle inattive, quindi dovremo essere bravi a non concedere falli nei pressi della nostra area. Tuttavia, scenderemo in campo per prenderci i tre punti, galvanizzati dal successo di oggi (2-0 ieri in campionato, ndr) e certi di poter giocare le nostre carte".