Fiorentina in Conference, cambia un nome nella lista Uefa: torna Christensen

Come riporta tuttomercatoweb.com, giovedì sera (ore 21) contro il Rakow a difendere i pali della Fiorentina in campo ci sarà molto probabilmente Oliver Christensen. Il portiere danese, infatti, ha preso il posto in lista Uefa di Luca Lezzerini come secondo portiere dietro David De Gea, considerando che l'estremo difensore romano è out, infortunatosi proprio nell'ultimo match europeo giocato contro lo Jagiellonia.