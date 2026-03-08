Fiorentina in Conference, cambia un nome nella lista Uefa: torna Christensen

Come riporta tuttomercatoweb.com, giovedì sera (ore 21) contro il Rakow a difendere i pali della Fiorentina in campo ci sarà molto probabilmente Oliver Christensen. Il portiere danese, infatti, ha preso il posto in lista Uefa di Luca Lezzerini come secondo portiere dietro David De Gea, considerando che l'estremo difensore romano è out, infortunatosi proprio nell'ultimo match europeo giocato contro lo Jagiellonia.
Il regolamento prevede, infatti, che si possa modificare l'elenco dei giocatori a disposizione per una competizione europea in caso di infortuni di medio-lungo periodo occorsi a un calciatore presente appunto in lista. In panchina ci sarà anche il classe 2006 Pietro Leonardelli come terzo portiere. Capitan De Gea probabilmente verrà risparmiato in vista della cruciale trasferta di Cremona.
