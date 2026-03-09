Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli e noto tifoso viola, è intervenuto su Italia 7 durante 30° Minuto, per parlare della situazione in casa Fiorentina:
Casini deluso: “Fiorentina frenata dalle paure. La Conference è l’ultima ancora”
"Io e mio figlio ci siamo annoiati parecchio ieri: è stata una partita di scarso valore. La Serie A sta peggiorando tantissimo. La Fiorentina è frenata dalle tante paure, perché la situazione di classifica è veramente brutta. Doveva fare di più, invece ha giocato come il Parma. Vedere una partita così mi preoccupa davvero tanto."
Vanoli—
"Credo che dentro al Viola Park siano consapevoli della situazione. Voglio sperare che nella squadra ci siano i valori morali ed etici di chi sa cosa significhi indossare la maglia della Fiorentina e giocare a Firenze. Vanoli ci deve far vedere che possa tirar fuori qualche soluzione in più. Ho visto una squadra lenta e senza idee di costruzione di gioco. Sono molto demoralizzato e dispiaciuto: non si può giocare in questa maniera. Mi aspetto di più dalla Fiorentina, anche senza Kean. I calciatori vivono una vita agiata, con un centro sportivo bellissimo."
Conference—
"La stagione è ancora salvabile e giovedì c'è un'altra partita importante: non dobbiamo abbandonare la Conference. Credo che possa essere un'ancora di salvataggio per questa stagione. Non posso credere che la Fiorentina debba scegliere di lasciare una competizione europea: è costruita per affrontare più impegni, anche se qualche lacuna nella rosa c'è."
