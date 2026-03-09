Casini deluso: “Fiorentina frenata dalle paure. La Conference è l’ultima ancora”

L'opinione di Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli, intervenuto ai microfoni di Italia 7 durante il programma 30° minuto

Redazione VN 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 20:20)

Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli e noto tifoso viola, è intervenuto su Italia 7 durante 30° Minuto, per parlare della situazione in casa Fiorentina:

"Io e mio figlio ci siamo annoiati parecchio ieri: è stata una partita di scarso valore. La Serie A sta peggiorando tantissimo. La Fiorentina è frenata dalle tante paure, perché la situazione di classifica è veramente brutta. Doveva fare di più, invece ha giocato come il Parma. Vedere una partita così mi preoccupa davvero tanto."

Vanoli — "Credo che dentro al Viola Park siano consapevoli della situazione. Voglio sperare che nella squadra ci siano i valori morali ed etici di chi sa cosa significhi indossare la maglia della Fiorentina e giocare a Firenze. Vanoli ci deve far vedere che possa tirar fuori qualche soluzione in più. Ho visto una squadra lenta e senza idee di costruzione di gioco. Sono molto demoralizzato e dispiaciuto: non si può giocare in questa maniera. Mi aspetto di più dalla Fiorentina, anche senza Kean. I calciatori vivono una vita agiata, con un centro sportivo bellissimo."

Conference — "La stagione è ancora salvabile e giovedì c'è un'altra partita importante: non dobbiamo abbandonare la Conference. Credo che possa essere un'ancora di salvataggio per questa stagione. Non posso credere che la Fiorentina debba scegliere di lasciare una competizione europea: è costruita per affrontare più impegni, anche se qualche lacuna nella rosa c'è."