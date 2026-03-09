L'ex viola Maurizio Restelli, intervenuto su Italia 7 durante 30° Minuto, ha parlato della situazione in casa viola:
Restelli: “Basta incolpare l’allenatore, i giocatori devono pedalare”
"È una situazione incomprensibile. All'inizio dell'anno credevo che questa squadra potesse puntare alla Champions, invece è andato tutto male. Già dalle prime prestazioni avevo capito che la mia sarebbe rimasta solo una speranza: non c'era gioco e mancava totalmente la condizione fisica. Speravamo di vedere miglioramenti con il tempo, invece la squadra ha mantenuto sempre un livello basso. Adesso i giocatori devono metterci del proprio per salvarsi. Basta incolpare sempre l'allenatore per le scelte: serve che i calciatori si diano una mossa."
La salvezza—
"Nella mia carriera sono partito spesso con l'obiettivo di salvarmi; a Firenze non so quando abbiano capito che ci fosse un problema. È importante non prendere gol e il pareggio di oggi può diventare determinante. I giocatori non hanno l'esperienza adatta per lottare per la salvezza: per questo serviranno umiltà e testa bassa. Dovranno dare tutto."
Paratici?—
"Trovo sbagliato aspettarsi miracoli in così poco tempo. Si è trovato in una situazione difficile, in una piazza tosta come Firenze. Si è posto come catalizzatore, ma forse al momento non vuole mettere bocca nelle scelte. In questo momento non devono esistere fattori esterni: i giocatori devono pensare solamente al campo."
