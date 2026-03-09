Marchini: “Squadra non cosciente della classifica. Vanoli? Servono analisi oneste”

Il giornalista Giampaolo Marchini parla del momento della Fiorentina e del bruttissimo pareggio di ieri col Parma

Alessio Vannini 9 marzo - 18:53

Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dicendo la sua sul pareggio di ieri tra Fiorentina e Parma. Ecco le sue considerazioni:

"Non mi ha fatto una buona impressione la Fiorentina. C'è stato un problema di atteggiamento. Non ho visto una squadra cosciente del fatto che quella di ieri fosse una partita importantissima in ottica salvezza e, salvo i primi 15', la Fiorentina non ha giocato con la bava alla bocca. Servivano molto agonismo e determinazione, invece non ho visto niente di tutto ciò. Questa squadra non ha ben capito in che posizione di classifica si trovi."

Vanoli — "Anche nel dopo partita non mi sono piaciute le parole di Vanoli. Negli sport americani dicono: 'La palla non mente mai'. Nei dopo partita si dovrebbero fare analisi più oneste e con meno frasi di circostanza. La situazione non fa stare tranquillo nessuno. Capisco che la volontà sia quella di compattare internamente l'ambiente, ma non sta funzionando sicuramente all'esterno. Vanoli ha detto che le sue parole dopo Udine sono state strumentalizzate, ma io non ho visto particolari attacchi verso le sue dichiarazioni."

Dodò — "Ho dato 4,5 a Dodò perché il disastro che stava per combinare nel finale è stata la ciliegina sulla torta di una bruttissima prova. È vero che i movimenti degli attaccanti non sono arrivati, ma la sua prestazione è stata molto al di sotto della sufficienza. Purtroppo non è la prima prova negativa della stagione: dovremmo capire il perché di queste difficoltà.