Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Inter, infortunio all’adduttore per Calhanoglu: Fiorentina a rischio?

altre news

Inter, infortunio all’adduttore per Calhanoglu: Fiorentina a rischio?

Inter, infortunio all’adduttore per Calhanoglu: Fiorentina a rischio? - immagine 1
L’Inter perde Calhanogu per un risentimento agli adduttori: il turco sarà valutato giorno per giorno e rischia di saltare anche la sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

Tegola in casa Inter: Hakan Calhanoglu si è fermato per un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Il centrocampista turco era già rimasto in panchina nel derby e gli esami svolti nelle ultime ore hanno confermato il problema fisico. Come comunicato dal club nerazzurro, la sua situazione verrà monitorata giorno per giorno nelle prossime settimane.

Lo stop potrebbe costringere Calhanoglu a saltare alcune partite, tra cui anche la sfida contro la Fiorentina in programma domenica 22 marzo.

Leggi anche
Boga, che rimpianto! Piaceva a Paratici, poi la virata su Solomon e Harrison
Cremonese in crisi nera, Nicola rischia: chi in panchina con la Fiorentina?

© RIPRODUZIONE RISERVATA