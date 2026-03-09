Tegola in casa Inter: Hakan Calhanoglu si è fermato per un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Il centrocampista turco era già rimasto in panchina nel derby e gli esami svolti nelle ultime ore hanno confermato il problema fisico. Come comunicato dal club nerazzurro, la sua situazione verrà monitorata giorno per giorno nelle prossime settimane.
L’Inter perde Calhanogu per un risentimento agli adduttori: il turco sarà valutato giorno per giorno e rischia di saltare anche la sfida contro la Fiorentina
Lo stop potrebbe costringere Calhanoglu a saltare alcune partite, tra cui anche la sfida contro la Fiorentina in programma domenica 22 marzo.
