L’Inter perde Calhanogu per un risentimento agli adduttori: il turco sarà valutato giorno per giorno e rischia di saltare anche la sfida contro la Fiorentina

Tegola in casa Inter: Hakan Calhanoglu si è fermato per un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Il centrocampista turco era già rimasto in panchina nel derby e gli esami svolti nelle ultime ore hanno confermato il problema fisico. Come comunicato dal club nerazzurro, la sua situazione verrà monitorata giorno per giorno nelle prossime settimane.