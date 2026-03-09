Boga, che rimpianto! Piaceva a Paratici, poi la virata su Solomon e Harrison

Boga piaceva alla Fiorentina, poi è arrivato Harrison

Redazione VN 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 12:25)

Alla Juventus spicca l’impatto di Jeremie Boga, arrivato a gennaio dal Nizza. L’ex Sassuolo ha messo a segno 2 gol e 1 assist nelle ultime 3 partite, ritrovando una forma che sta aiutando la squadra di Luciano Spalletti nella corsa alla Champions League.

Tuttosport ricorda come l’ex giocatore del Sassuolo fosse finito anche nel mirino della Fiorentina. Messo fuori rosa dal Nizza, Fabio Paratici avrebbe sondato il terreno per riportarlo in Italia, prima di virare su altri obiettivi come Manor Solomon e Jack Harrison.

Adesso Boga si sta confermando ancora un giocatore determinante in Serie A e i bianconeri potrebbero riscattarlo per soli 5 milioni di euro. Un possibile rimpianto per la Fiorentina di Paolo Vanoli, soprattutto se si considera il riscatto da 7 milioni previsto per l’ex Leeds. E le condizioni precarie dell'israeliano.