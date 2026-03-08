Così Vincenzo Italiano in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro il Verona:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Italiano non si dà pace: “Dimentichiamo la Coppa Italia. Castro ne ha sbagliati 4”
altre news
Italiano non si dà pace: “Dimentichiamo la Coppa Italia. Castro ne ha sbagliati 4”
Il Bologna cade in casa contro il Verona ed il tecnico rossoblù è deluso
Arrivavamo da cinque vittorie consecutive e da ottime prestazioni anche difensive, contro gli scaligeri tutto questo, purtroppo, non si è visto. Abbiamo tirato 19 volte, solo due nello specchio. Castro ha avuto quattro nitide occasione e le ha fallite. La verità è che siamo stati poco concreti davanti e disattenti dietro. E a chi mi dice che lo scorso anno abbiamo vinto la Coppa Italia dico che bisogna scordarsela, sennò c'è il rischio di pensare che con Pisa e Verona debba essere facile e come abbiamo visto, poi, non lo è per niente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA