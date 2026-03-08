Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Sticchi Damiani: “Non capisco le polemiche della Cremonese, nostra vittoria meritata”

altre news

Sticchi Damiani: “Non capisco le polemiche della Cremonese, nostra vittoria meritata”

Sticchi Damiani
Il presidente del Lecce applaude Di Francesco ed i giocatori giallorossi
Redazione VN

Il Lecce batte la Cremonese in un match assolutamente importante, carico di tensione, specie negli ultimi minuti della gara, ma anche nel post-partita. Il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani non capisce le polemiche accese dal club grigiorosso:

Il contatto tanto reclamato dalla Cremonese tra Gaby Jean e Sanabria non esiste. Bene ha fatto Sozza a non dare il rigore ed altrettanto correttamente il Var non aveva motivo d’intervenire. Godiamoci per qualche ora questa importante vittoria, complimenti alla squadra, al mister ed al pazzesco pubblico del Via del Mare. Sono tre punti meritati.

Leggi anche
Italiano non si dà pace: “Dimentichiamo la Coppa Italia. Castro ne ha sbagliati 4”
De Rossi: “Genoa e Genova meritano la salvezza, oggi il mio passato non contava”

© RIPRODUZIONE RISERVATA