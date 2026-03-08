Sticchi Damiani: “Non capisco le polemiche della Cremonese, nostra vittoria meritata”

Il Lecce batte la Cremonese in un match assolutamente importante, carico di tensione, specie negli ultimi minuti della gara, ma anche nel post-partita. Il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani non capisce le polemiche accese dal club grigiorosso:
Il presidente del Lecce applaude Di Francesco ed i giocatori giallorossi
Il contatto tanto reclamato dalla Cremonese tra Gaby Jean e Sanabria non esiste. Bene ha fatto Sozza a non dare il rigore ed altrettanto correttamente il Var non aveva motivo d’intervenire. Godiamoci per qualche ora questa importante vittoria, complimenti alla squadra, al mister ed al pazzesco pubblico del Via del Mare. Sono tre punti meritati.
