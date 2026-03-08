Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cremonese, finale con polemiche a Lecce: Pezzella espulso salta la Fiorentina

altre news

Cremonese, finale con polemiche a Lecce: Pezzella espulso salta la Fiorentina

Cremonese, finale con polemiche a Lecce: Pezzella espulso salta la Fiorentina - immagine 1
La sconfitta del Via del Mare lascia strascichi pesanti per i grigiorossi
Redazione VN

La Cremonese non riesce a risollevarsi e continua a perdere: ringrazia il Lecce, che vince lo scontro salvezza in casa per 2-1 e stacca proprio i lombardi lasciandoli al terzultimo posto. Lunedì 16 marzo è in programma Cremonese-Fiorentina, gara fondamentale a prescindere dal risultato di Fiorentina-Parma.

Davide Nicola dovrà fare a meno di Giuseppe Pezzella, esterno sinistro titolare: nel concitato finale di partita, alla Cremonese è stato negato un calcio di rigore richiesto da Sanabria per un contatto con Jean. Né arbitro, né Var sono intervenuti, quindi nella protesta che ne è seguita dopo il fischio finale Pezzella ha rimediato un rosso diretto per proteste. Non ci sarà quindi contro i viola.

Leggi anche
Clima pesante a Pisa: “Se non hai voglia di allenarti in A c’è un problema”
I convocati di Cuesta verso Firenze: 5 assenze per il tecnico spagnolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA