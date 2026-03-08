Cremonese, finale con polemiche a Lecce: Pezzella espulso salta la Fiorentina

La Cremonese non riesce a risollevarsi e continua a perdere: ringrazia il Lecce, che vince lo scontro salvezza in casa per 2-1 e stacca proprio i lombardi lasciandoli al terzultimo posto. Lunedì 16 marzo è in programma Cremonese-Fiorentina, gara fondamentale a prescindere dal risultato di Fiorentina-Parma.

Davide Nicola dovrà fare a meno di Giuseppe Pezzella, esterno sinistro titolare: nel concitato finale di partita, alla Cremonese è stato negato un calcio di rigore richiesto da Sanabria per un contatto con Jean. Né arbitro, né Var sono intervenuti, quindi nella protesta che ne è seguita dopo il fischio finale Pezzella ha rimediato un rosso diretto per proteste. Non ci sarà quindi contro i viola.