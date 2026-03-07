A meno di 24 ore dal fischio d'inizio della sfida salvezza del Franchi (domani ore 15:00), il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha ufficializzato l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Firenze. Come anticipato dallo stesso allenatore spagnolo in conferenza stampa, spicca l'assenza del gioiello Bernabé, fermato da un fastidio fisico. Indisponibili anche gli attaccanti Almqvist e Frigan, oltre che i difensori Lautaro Valenti e Sascha Britschgi
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a I convocati di Cuesta verso Firenze: 5 assenze per il tecnico spagnolo
altre news
I convocati di Cuesta verso Firenze: 5 assenze per il tecnico spagnolo
Ufficiali i convocati di Cuesta per Fiorentina-Parma: Bernabé non recupera e resta a casa. Presente Nicolussi Caviglia
L'elenco completo dei convocati crociati:—
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Carboni, Circati, Conde, Delprato, Mena Martinez, Ndiaye, Troilo, Valeri.
Centrocampisti: Cremaschi, Estévez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sørensen.
Attaccanti: Elphege, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA