I convocati di Cuesta verso Firenze: 5 assenze per il tecnico spagnolo

Ufficiali i convocati di Cuesta per Fiorentina-Parma: Bernabé non recupera e resta a casa. Presente Nicolussi Caviglia

A meno di 24 ore dal fischio d'inizio della sfida salvezza del Franchi (domani ore 15:00), il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha ufficializzato l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Firenze. Come anticipato dallo stesso allenatore spagnolo in conferenza stampa, spicca l'assenza del gioiello Bernabé, fermato da un fastidio fisico. Indisponibili anche gli attaccanti Almqvist e Frigan, oltre che i difensori Lautaro Valenti e Sascha Britschgi