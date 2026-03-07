Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cuesta: “Fiorentina con identità di gioco. Kean? Hanno diverse soluzioni”

altre news

Cuesta: “Fiorentina con identità di gioco. Kean? Hanno diverse soluzioni”

Cuesta
Carlos Cuesta in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

L'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Non recuperiamo nessun giocatore rispetto a quelli che non c'erano. Ndiaye si è allenato ma non è ancora a disposizione, deve continuare nel suo percorso individualizzato. Anche Bernabé non sarà disponibile, ha avuto un piccolo fastidio, è infiammato. Domani? Dobbiamo essere noi stessi. Una squadra molto compatta, unita, solidale, molto organizzata, con qualità quando gestiamo la palla e con capacità di far male all'avversario. È una partita fondamentale, vogliamo affrontarla con la mentalità che questa squadra ha mostrato e deve ancora mostrare in ogni momento.

Fiorentina

—  

Hanno un'identità di gioco legata a ciò che pensa li porti ad avere prestazioni e risultati. Attaccano bene con triangoli esterni, hanno grandi inserimenti e sono aggressivi difensivamente. Dobbiamo affrontare la gara consapevoli delle qualità della Fiorentina. Assenza di Kean? Sappiamo che hanno diverse soluzioni e noi proveremo a fare il nostro meglio per qualsiasi contesto.

Leggi anche
Bonazzoli: “La Fiorentina deve fare punti. Ecco cosa deciderà la gara con il Parma”
Davis: “Con la Fiorentina non ero al top. Ecco cosa ha messo in difficoltà la viola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA