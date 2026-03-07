Ancora problemi alla tibia per l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. La contusione alla tibia continua a preoccupare con il giocatore viola che sente dolore alla zona non del tutto sgonfiata. Oggi verrà valutato per capire le sue condizioni in vista della partita contro il Parma.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta su Kean: “Ancora fastidio alla tibia. Quando verrà valutato per Parma”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta su Kean: “Ancora fastidio alla tibia. Quando verrà valutato per Parma”
Le condizioni di Kean in vista della sfida contro il Parma di domani al Franchi
Difesa—
Dopo la brutta figura contro l'Udinese, il ritorno alla difesa a quattro è scontato. Torna Dodò a destra, reduce da squalifica, a sinistra Gosens che è rimasto in panchina nelle ultime quattro di campionato, ma nel frattempo è stato utilizzato in Conference dove ha rimediato due fratture facciali. Giocherà con una mascherina protettiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA