Gazzetta su Kean: “Ancora fastidio alla tibia. Quando verrà valutato per Parma”

Kean
Le condizioni di Kean in vista della sfida contro il Parma di domani al Franchi
Redazione VN

Ancora problemi alla tibia per l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. La contusione alla tibia continua a preoccupare con il giocatore viola che sente dolore alla zona non del tutto sgonfiata. Oggi verrà valutato per capire le sue condizioni in vista della partita contro il Parma.

Difesa

—  

Dopo la brutta figura contro l'Udinese, il ritorno alla difesa a quattro è scontato. Torna Dodò a destra, reduce da squalifica, a sinistra Gosens che è rimasto in panchina nelle ultime quattro di campionato, ma nel frattempo è stato utilizzato in Conference dove ha rimediato due fratture facciali. Giocherà con una mascherina protettiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

