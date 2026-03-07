Gazzetta su Kean: “Ancora fastidio alla tibia. Quando verrà valutato per Parma”

Difesa

Dopo la brutta figura contro l'Udinese, il ritorno alla difesa a quattro è scontato. Torna Dodò a destra, reduce da squalifica, a sinistra Gosens che è rimasto in panchina nelle ultime quattro di campionato, ma nel frattempo è stato utilizzato in Conference dove ha rimediato due fratture facciali. Giocherà con una mascherina protettiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.