Tuttosport: “Kayode, la Juventus fa sul serio. Ecco quando proverà l’affondo”

Tuttosport rilancia oggi sulle sue pagine l'interessamento della Juventus per l'ex Fiorentina Michael Kayode (RASSEGNA VN - COME STA KEAN, CHANCE PICCOLI). Come scrive il quotidiano, non è passata inosservata la presenza di uno scout bianconero nei giorni scorsi in Inghilterra per seguire da vicino il giocatore del Brentford. Il terzino si sta imponendo in questa stagione come uno dei più forti nel suo ruolo in Europa, tanto da aver ricevuto anche i complimenti pubblici di Gigi Buffon nelle scorse ore. L’attuale direttore generale della Nazionale italiana ha pure ammiccato alla possibile convocazione in maglia azzurra per i playoff di fine marzo. Progressioni inesauribili e inarrestabili che hanno attirato l’attenzione anche delle big inglesi in vista del mercato estivo. Occhio però alla Juventus che è rimasta impressionata dalle crescita del laterale destro classe 2004 e continuerà a studiarlo da qui al termine della stagione. Con la prospettiva di provare l’affondo nel prossimo mercato, quando la dirigenza bianconera ha già messo in programma un restyling sulle corsie esterne. Per strapparlo al Brentford servono almeno 30 milioni. Un prezzo significativo alla luce dei 18 milioni investiti l’anno scorso dagli inglesi, quando l’avevano prelevato dalla Fiorentina. Rispetto alle stagioni in viola, però, Michael ha trovato continuità dimostrando tutte le sue doti sulla lunga distanza e non solo a sprazzi come accaduto in Toscana. Tra l’altro, Kayode aveva militato fino all’età di 16 anni proprio nel vivaio bianconero prima di essere mandato in Serie D al Gozzano.