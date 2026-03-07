L'ultimo aggiornamento dalla biglietteria è stato quello più confortante della settimana. Nelle ultime 24 ore, complice anche la promozione rivolta alle tifose in occasione della Festa della Donna, la vendita dei tagliandi per la partita di domani contro il Parma ha aumentato il ritmo.
La Nazione
Nazione: “Il Franchi non sarà tutto esaurito contro il Parma. I biglietti venduti”
Circa 1.500 i biglietti venduti nell'ultimo giorno, e così il conteggio complessivo ha superato la fatidica soglia dei 20mila spettatori attesi sugli spalti. Un giorno e mezzo ancora di vendita per gonfiare il dato, anche se difficilmente si arriverà al sold out posto poco sopra quota 22.000. Ma la cornice (a metà) del Franchi sarà comunque di rilievo.
L'umore resta in ogni caso nero dopo la doppia figuraccia in 4 giorni con Jagiellonia e Udinese. Cancellato di colpo quel pizzico di entusiasmo che era tornato dopo il successo col Pisa che aveva portato la Fiorentina fuori dalla zona rossa. Il tifo organizzato sosterrà a gran voce dalla curva i ragazzi di Vanoli. C'è bisogno però di una risposta concreta, da tre punti, per evitare l'ennesima contestazione stagionale al fischio finale. Il tifo viola si appresta cosi a vivere un'altra domenica di passione. Lo scrive la Nazione.
