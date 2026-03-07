Nazione: “Il Franchi non sarà tutto esaurito contro il Parma. I biglietti venduti”

L'ultimo aggiornamento dalla biglietteria è stato quello più confortante della settimana. Nelle ultime 24 ore, complice anche la promozione rivolta alle tifose in occasione della Festa della Donna, la vendita dei tagliandi per la partita di domani contro il Parma ha aumentato il ritmo.

Circa 1.500 i biglietti venduti nell'ultimo giorno, e così il conteggio complessivo ha superato la fatidica soglia dei 20mila spettatori attesi sugli spalti. Un giorno e mezzo ancora di vendita per gonfiare il dato, anche se difficilmente si arriverà al sold out posto poco sopra quota 22.000. Ma la cornice (a metà) del Franchi sarà comunque di rilievo.