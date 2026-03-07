VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica su Piccoli: “Altra chance, adesso deve convincere Paratici”

Repubblica su Piccoli: “Altra chance, adesso deve convincere Paratici”

Kean Piccoli
L'ex Cagliari deve convincere adesso, nel momento più delicato della stagione.
Con l'assenza di Kean, la maglia da titolare contro il Parma andrà ancora una volta a Roberto Piccoli, chiamato a dare un segnale forte in una partita vitale per la classifica viola. La Repubblica scrive oggi dell'attaccante ex Cagliari (RASSEGNA VN - COME STA KEAN, CHANCE PICCOLI), che fino ad ora ha vissuto una stagione così e così in cui le aspettative elevate per un acquisto oneroso si sono scontrate con la difficoltà nel trovare la continuità del vice Kean o dell'attaccante titolare quando Moise è mancato. Domani per Piccoli sarà la diciassettesima gara da titolare dall'inizio dell'anno, l'undicesima in serie A, dove, dal primo minuto Roberto non gioca da più di un mese, dalla sconfitta per 2-1 con il Napoli. Nel mezzo le due presenze, condite con un gol, da titolare con lo Jagiellonia in Conference e quattro ingressi da subentrato in campionato, senza però segnare con Torino, Como, Pisa e Udinese.

Grandi aspettative, pochi gol

E qui si arriva alle note dolenti: Piccoli ha realizzato in stagione 5 gol, 2 in Conference, uno in Coppa Italia, con il Como, e 2 centri in campionato, con Genoa e Bologna. Due gol che hanno comunque portato in dote alla Fiorentina 4 punti. A Marassi, nella prima di Vanoli da allenatore viola, il gol di Piccoli valse il momentaneo 2-1 subito pareggiato da Colombo, mentre a Bologna il centro del 2-0, dapprima annullato e convalidato dal Var, portò i gigliati in sicurezza prima del gol, inutile del 2-1 di Fabbian.

Un'altra chance

Adesso però anche per Piccoli è arrivato il momento della svolta, di mettersi in proprio e prendersi la Fiorentina senza Kean sulle proprie spalle in una gara ampiamente a portata di mano. Un finale di stagione con diversi gol e con diverse prestazioni convincenti potrebbe essere il miglior biglietto da visita in vista del futuro e dell'estate. Kean resta sacrificabile, con la clausola da 62 milioni attiva a luglio e Paratici vedrà da vicino i progresso di Piccoli prima di prendere una decisione definitiva su eventuali altri attaccanti.

