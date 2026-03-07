La Repubblica: “Ancora nell’incubo. E Vanoli si brucia un pezzo di reputazione”

"Chi se lo aspettava il ritorno dell'incubo? E invece rieccola qui, la Viola come quella dei primi disastrosi tre mesi, tanto che avrebbe potuto ingaggiarla Carlo Conti per Tale e quale: guarda come è truccato bene Gudmundsson, è spiccicato al Gud di settembre che non struscia un pallone! Anche Vanoli non ha voluto essere da meno e ha rispolverato il 3-5-2, un travestimento da sé stesso di tre mesi fa. In una serata il mister si è bruciato un pezzo di reputazione. Un peccato perché di lavoro ne ha fatto tanto, e si è anche visto, ma schierare quel Rugani e lasciarlo in campo 95 minuti avrebbe incrinato l'immagine di chiunque".