Benedetto Ferrara, torna a parlare di Udinese-Fiorentina. Sulle pagine della Nazione ricorda il gesto di Fabiano Parisi all'andata: l'ex Empoli ha mostrato le 5 dita ai giocatori bianconeri dopo il pesante risultato del Franchi. Ecco le sue parole:
Ferrara: “Parisi e il gesto del 5-1 all’Udinese. Speriamo abbia imparato la lezione”
Ferrara su Fabiano Parisi
Se in questi tempi di bombe, di fuoco, di morte e di avidità al potere il pallone dovrebbe rappresentare un piccolo momento di distrazione possiamo serenamente dire che per il tifoso della Fiorentina è davvero dura trovare qualcosa di buono a cui aggrapparsi. L'umiliazione di Udine ci ha dimostrato come il masochismo sia una delle caratteristiche di un gruppo di lavoro incapace di trovare una coerenza esistenziale oltre qualche breve illusione subito ricacciata indietro. Ma qualche spiegazione c'è. Primo: come motivare un avversario praticamente già salvo? Facile, è bastato il buon Parisi che fa la manita dopo il 5-1 al Franchi. Poco conta se l'avversario gioca in dieci quasi tutta la partita. Poco conta il fatto che quella era la prima vittoria della stagione per la Fiorentina, come dire: ti ho umiliato. Ah beh, geniale no? Ma noi siamo fatti cosi: presuntuosi e con l'occhio del branzino bollito al posto di quello di tigre, perché l'arte di motivare l'avversario non è da tutti. E speriamo per il buon Parisi, uno dei pochi che corre e si sbatte, abbia imparato la lezione.
