Parma, emergenza in difesa per Cuesta. La soluzione in vista della Fiorentina

Per la sfida contro la Fiorentina il tecnico del Parma , Carlos Cuesta, dovrà fare i conti con diverse assenze in difesa . Non ci saranno Valenti per squalifica e Ndiaye che sta recuperando dal lungo infortunio. A questi si aggiunge anche Britschgi , out per un fastidio alla coscia sinistra. E' possibile che la soluzione sia il ritorno alla difesa a quattro con capitan Delprato a destra, Troilo e Circati in mezzo e Valeri a sinistra.

Al di là di ogni tatticismo, il Parma sta facendo grandi cose in campionato e i complimenti sono arrivati anche dall'ex gialloblù Nevio Scala: "Credo che stia facendo veramente un ottimo lavoro e mi auguro che questo buon momento prosegua fino alla fine del campionato. Con Cuesta ci sentiamo spesso e gli ho anche dato qualche consiglio". Lo scrive La Gazzetta dello Sport.