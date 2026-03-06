Ulivieri: “Il Parma sporca la partita. Vanoli è stato delicato da subentrato”

"La Fiorentina ha un capitale giocatori da metà classifica, quinid c'è qualcosa che non va. A fasi alterne ne sta venendo fuori, ma poi ricade come contro l'Udinese. Un allenatore subentrato credo che debba entrare nello spogliatoio in modo delicato, come ha fatto Vanoli, con passo felpato. La Fiorentina è migliorata a tratti, dato che ogni tanto disputa delle partite inguardabili. De Gea si è dato delle responsabilità, è stato un errore grossolano, non ci vuole un genio a capire che il risultato fosse già segnato lunedì"