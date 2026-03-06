Renzo Ulivieri ha parlato a Trentesimo Minuto su Italia7, le sue dichiarazioni:
Ulivieri: “Il Parma sporca la partita. Vanoli è stato delicato da subentrato”
"La Fiorentina ha un capitale giocatori da metà classifica, quinid c'è qualcosa che non va. A fasi alterne ne sta venendo fuori, ma poi ricade come contro l'Udinese. Un allenatore subentrato credo che debba entrare nello spogliatoio in modo delicato, come ha fatto Vanoli, con passo felpato. La Fiorentina è migliorata a tratti, dato che ogni tanto disputa delle partite inguardabili. De Gea si è dato delle responsabilità, è stato un errore grossolano, non ci vuole un genio a capire che il risultato fosse già segnato lunedì"
Il Parma: "Il Parma gioca a sporcare la partita, non sarà facile. Bisogna saper giocare dentro una artita sporca, bisogna aspettarselo e trovare qualche numero. Ogni tanto i ducali hanno raccolto qualcosa in più, come all'andata contro la Fiorentina. Questa è una caratteristica trasmessa dal tecnico"
