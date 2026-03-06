Rubinho: “Vi spiego il problema di De Gea. Ecco chi prenderei in porta”

"Le parole di De Gea? Così è davvero brutto, butti giù di morale il gruppo, i portieri possono sempre fare meglio sui gol. Rispondere così è stata un'uscita infelice. Se non impari all'uscita alta a 10-12 anni, è difficile imparare da grande, ci vuole anche un grande coraggio. I portieri spagnoli non sono bravi ad uscire, e poi ha giocatp tanto in Inghilterra. La scuola spagnola gioca tanto sui riflessi, sui tiri ravvicinati, con grande rapidità. De Gea l'uscita alta non l'ha mai avuta. La Fiorentina è in un'annata storta, da lontano è difficile capire il perchè, è veramente strano. Quando la squadra non va anche il morale affonda."