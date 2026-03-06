Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Rubinho: “Vi spiego il problema di De Gea. Ecco chi prenderei in porta”

news viola

Rubinho: “Vi spiego il problema di De Gea. Ecco chi prenderei in porta”

Rubinho: “Vi spiego il problema di De Gea. Ecco chi prenderei in porta” - immagine 1
David De Gea sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative. La Fiorentina dovrà pensare anche alla porta per l'estate?
Niccolò Meoni
Niccolò Meoni Redattore 

L'ex portiere Rubinho è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, le sue parole:

"Le parole di De Gea? Così è davvero brutto, butti giù di morale il gruppo, i portieri possono sempre fare meglio sui gol. Rispondere così è stata un'uscita infelice. Se non impari all'uscita alta a 10-12 anni, è difficile imparare da grande, ci vuole anche un grande coraggio. I portieri spagnoli non sono bravi ad uscire, e poi ha giocatp tanto in Inghilterra. La scuola spagnola gioca tanto sui riflessi, sui tiri ravvicinati, con grande rapidità. De Gea l'uscita alta non l'ha mai avuta. La Fiorentina è in un'annata storta, da lontano è difficile capire il perchè, è veramente strano. Quando la squadra non va anche il morale affonda."

Il mercato: "Io da quando sono in Italia è la prima volta che vedo la Fiorentina così in basso. Ci sono altre alternative per la Fiorentina piuttosto che Di Gregorio in porta, Caprile potrebbe andare bene in porta per la viola. Di Gregorio invece non lo vedo bene mentalmente, farebbe fatica alla Fiorentina. Non sarebbe un buon affare per entrambe le parti"

Leggi anche
Amoruso: “De Gea non può dire certe cose. Ancora non boccerei Rugani”
30° minuto, segui la diretta su Violanews dalle 19:30. L’ospite di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA