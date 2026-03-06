Amoruso: “De Gea non può dire certe cose. Ancora non boccerei Rugani”

"La Fiorentina fa fatica a mentenere una continuità nelle prestazioni. Mi aspettavo che le antenne fossero ben dritto dopo la Conference. Io devo sentire De Gea che mi fa una dichiarazione simile ? Io spero che quello sia un problema di comunicazione. Sentir dire certe cose è brutto. Vuol dire che tu entri in campo pensando di aver già perso la partita, ma non lo puoi dire, ci sono i tuoi compagni che ti ascoltano. Faccio fatica ad accettare queste parole da un giocatore di esperienza."

Su Vanoli: "Possiamo chiederci perchè è tornato a 3. La difesa era andata bene ultimamente, perchè cambiare? Però i giocatori devono prendersi le proprie responsabilità, come si fa a non essere incazzati? Quando Vanoli dice certe cose lo fa per cercare una scossa. Evidentemente certe cose la squadra non le recepisce. Questa è una squadra senza attributi, che vive di strappi dei singoli. Questa è una squadra costruita male, fin dallo scorso anno. Rugani sa di non essere in condizione, dovrà aspettare qualcosa. Credo che Rugani sarà di nuovo in campo, altrimenti rischi di perderlo. Bocciarlo subito potrebbe essere un grande problemam magari giocherà a 4. La Fiorentina rispetto alle altre ha più pressione. Il momento della Fiorentina non esonera nessuno dalle critiche, nemmeno De Gea. Per Paratici sarà dura, non è tutto da buttare, ma c'è molto da cambiare."