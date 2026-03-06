Poesio: “Il nervosismo è scoppiato di nuovo. La Conference? Niente sogni”

"Evidentemente la supponenza non va via da questa squadra. Se non bastano dimissioni, classifica, contestazione e tanto altro a far cambiare atteggiamento a questa squadra. Io ragiono molto sulla classifica, evidentemente il valore della Fiorentina è questo. Dopo 27 giornate non è un caso se sei lì. Le parole di De Gea sono figlie della brutta sconfitta, c'è modo e modo di perdere, la partita di lunedì è stata orrenda. Il nervosismo è scoppiato di nuovo evidentemente, sono dichiarazioni che fanno riflettere. Non so come possa finire in uno spogliatoio dopo delle parole simili"