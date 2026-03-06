Viola News
Poesio: “Il nervosismo è scoppiato di nuovo. La Conference? Niente sogni”

La Fiorentina deve affrontare anche i propri problemi interni. La Conference League passa in secondo piano
Redazione VN

Al Pentasport di Radio Bruno ha detto la sua Ernesto Poesio. Il suo pensiero in vista del Parma:

"Evidentemente la supponenza non va via da questa squadra. Se non bastano dimissioni, classifica, contestazione e tanto altro a far cambiare atteggiamento a questa squadra. Io ragiono molto sulla classifica, evidentemente il valore della Fiorentina è questo. Dopo 27 giornate non è un caso se sei lì. Le parole di De Gea sono figlie della brutta sconfitta, c'è modo e modo di perdere, la partita di lunedì è stata orrenda. Il nervosismo è scoppiato di nuovo evidentemente, sono dichiarazioni che fanno riflettere. Non so come possa finire in uno spogliatoio dopo delle parole simili"

Il Parma: "Io sono rimasto colpito da certe dichiarazioni, e non promettono nulla di buono. Il Parma gioca basso e ti costringe a fare la partita, per questo è un avversario ostico. Mi aspetto una Fiorentina che deve sapere benissimo che le prossime due settimane sono decisive. Mi auguro che non si veda il ritmo lento, le distanze tra i reparti, e le solite infilate. La Conference? La Fiorentina quest'anno non è nelle condizioni di sognare."

30° minuto, segui la diretta su Violanews dalle 19:30. L’ospite di oggi

