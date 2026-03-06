Bucchioni: “Questo è un gruppo presuntuoso. C’è una frattura nella Fiorentina”

"La causa dei mali non è una sola. Questo è un gruppo presuntuoso, ma allo stesso tempo fragile, che fa fatica a cambiare abito. La paura subentra, perchè probabilmente non ci sono leader, e Vanoli sta faticando a farci capire la situazione, certe cadute sono dovute anche al discorso della leadership. Questa sofferenza credo proprio che durerà fino alla fine, la realtà va accettata. La riprova l'hai avuta proprio nelle ultime due partite, la Fiorentina è una squadra fragile. Dopo la salvezza questo gruppo va rifondato totalmente, sono giocatori che sono arrivati a questo punto per delle loro mancanze. La coppa non aiuta, e la squadra non riesce a gestire la Conference."