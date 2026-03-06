Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato la situazione della Fiorentina:
news viola
Bucchioni: “Questo è un gruppo presuntuoso. C’è una frattura nella Fiorentina”
"La causa dei mali non è una sola. Questo è un gruppo presuntuoso, ma allo stesso tempo fragile, che fa fatica a cambiare abito. La paura subentra, perchè probabilmente non ci sono leader, e Vanoli sta faticando a farci capire la situazione, certe cadute sono dovute anche al discorso della leadership. Questa sofferenza credo proprio che durerà fino alla fine, la realtà va accettata. La riprova l'hai avuta proprio nelle ultime due partite, la Fiorentina è una squadra fragile. Dopo la salvezza questo gruppo va rifondato totalmente, sono giocatori che sono arrivati a questo punto per delle loro mancanze. La coppa non aiuta, e la squadra non riesce a gestire la Conference."
Il clima: "Se Vanoli scarica certe cose sulla squadra vuol dire che c'è una frattura, piccola o grande. Vale lo stesso discorso per le parole di De Gea. Non possiamo dimenticare cosa è successo a Sassuolo, e non solo, le cose poi ritornano fuori. Con il Parma sarà difficilissimo, visti i tuoi limiti evidenti di gioco. La speranza è che il Parma abbia un po' mollato, visti i loro punti in classifica. Vanoli aveva dato delle piccole certezze, salvo poi cambiare tutto. Si può parlare di moduli, ma è l'atteggiamento che deve essere diverso. L'Udinese ha vinto tutti i contrasti, tutte le seconde palle"
© RIPRODUZIONE RISERVATA