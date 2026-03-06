Da Parma: “Cuesta ha capito subito certe cose, è un 30enne già esperto”

"Il Parma oggi ha un buon vantaggio sulla zona calda, 33 punti sono tanti. Per retocedere bisogna che il Parma si suicidi. Io Cuesta lo chiamo il Nereo Rocco di oggi ha fatto risultati, ha fatto bene. Ha concesso poco all'estetica, ma il suo pragmatismo sta pagando. Essendo un trentenne ha dimostrato di avere una meturità rispetto all'età anagrafica. Cuesta ha dimostrato molta intelligenza, ha capito che certe cose non le poteva chiedere. Ha curato moltissimo la fase difensiva, un po' meno quella offensiva, cosa che in Italia paga. Lo hanno preso, a 30 anni, da secondo dell'Arsenal, per fare l'allenatore di Serie A. Con Strefezza il baricentro della squadra si è un po' alzato"