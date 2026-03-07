Davis: “Con la Fiorentina non ero al top. Ecco cosa ha messo in difficoltà la viola”

Viola News
Le parole dell'attaccante dell'Udinese Keinan Davis su Zaniolo e la partita contro la Fiorentina
L'attaccante dell'Udinese Keinan Davis, in un'intervista a Flashscore, ha parlato del suo rapporto con l'ex viola Nicolò Zaniolo e del gol alla Fiorentina:

Da attaccante, segnare è il tuo lavoro, è quello che provi a fare. Voglio arrivare almeno in doppia cifra e spero di riuscirci. Prima di arrivare qui ho pensato all'impatto che avrei potuto avere e - dopo diversi infortuni - finalmente posso farlo. La forma che sto mostrando sta dando i suoi frutti, quindi spero di continuare così.

Prima della partita con la Fiorentina, in cui ho segnato, ero fermo da quattro settimane, quindi sapevo di non essere al 100% fisicamente, ma sapevo che potevo contare su Zaniolo per tenere a bada due o tre avversari e aiutarmi. È un giocatore di alto livello. La carriera che ha avuto, i posti dove ha giocato e i club in cui è stato parlano da soli. Un talento di livello internazionale, quindi è bello avere questo tipo di giocatore in squadra.

Come si è visto contro la Fiorentina, costringe la difesa a lavorare molto di più. Devono occuparsi di me e Nico. Se ci lasciano uno contro uno, siamo molto bravi a tenere palla e girarci. Quindi sì, è un po’ un ritorno al passato, a come si giocava una volta. Ma è davvero bello giocare con lui.

