Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa dove è tornato sul match stravinto contor la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Udinese, Runjaic: “A volte abbiamo giocato anche meglio di lunedì”
La conferenza
Udinese, Runjaic: “A volte abbiamo giocato anche meglio di lunedì”
Le parole dell'allenatore bianconero
Nonostante le tre sconfitte abbiamo tenuto fede alle nostre linee guida, senza ascoltare le voci. I ragazzi hanno affrontato bene questa situazione e abbiamo fatto un buon lavoro, parlando con la squadra. I due giorni di ritiro ci hanno fatto bene, ho visto una squadra concentrata, diligente e attenta, questo poi spesso si trasmette sul campo. Lo spirito di squadra è l'ABC di una stagione che sia ricca di successi. Molte cose hanno funzionato, abbiamo fornito prestazioni anche migliori rispetto a quella vista contro la Fiorentina, però è stata un'ottima gara e davanti ai nostri tifosi
© RIPRODUZIONE RISERVATA