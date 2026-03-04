Percassi su Palladino: “Ci ha dato grande entusiasmo, con il Dortmund serata unica”

Intervistato da Sport Mediaset prima di Lazio-Atalanta, semifinale di Coppa Italia, l'amministratore delegato orobico Luca Percassi si sofferma sul lavoro di Raffaele Palladino alla guida dei nerazzurri:
L'a.d. dell'Atalanta applaude l'ex allenatore della Fiorentina
Dopo un cambio importante come quello che abbiamo avuto noi in panchina, è normale avere delle difficoltà. Possiamo solo ringraziare Juric, è stato sfortunato con i tanti infortuni. Palladino ha portato un grande entusiasmo, settimana scorsa in Champions contro il Borussia Dortmund insieme ai giocatori ci ha regalato una serata unica, che rimarrà nella nostra storia.
