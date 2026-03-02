Viola News
Udinese, si ferma un un top per affaticamento: salta la Fiorentina

Arthur Atta
L'Udinese perde un top in rosa a pochi minuti dal fischio d'inizio con la Fiorentina: Runjaic scelte Piotrowski al suo posto
Redazione VN

Brutte notizie in casa Udinese a pochi minuti dal fischio d'inizio del posticipo di Serie A contro la Fiorentina. Infatti, Runjaic perde Arthur Atta per infortunio. Per il centrocampista un leggero affaticamento, riposa precauzionalmente e sarà a disposizione per la prossima. Al suo posto, l'allenatore bianconero sceglie Piotrowski. (LE FORMAZIONI UFFICIALI)

