Brutte notizie in casa Udinese a pochi minuti dal fischio d'inizio del posticipo di Serie A contro la Fiorentina. Infatti, Runjaic perde Arthur Atta per infortunio. Per il centrocampista un leggero affaticamento, riposa precauzionalmente e sarà a disposizione per la prossima. Al suo posto, l'allenatore bianconero sceglie Piotrowski. (LE FORMAZIONI UFFICIALI)
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Udinese, si ferma un un top per affaticamento: salta la Fiorentina
altre news
Udinese, si ferma un un top per affaticamento: salta la Fiorentina
L'Udinese perde un top in rosa a pochi minuti dal fischio d'inizio con la Fiorentina: Runjaic scelte Piotrowski al suo posto
© RIPRODUZIONE RISERVATA