Dopo il passaggio del turno in Conference League, la Fiorentina torna in campionato per il 27° turno di Serie A (DOVE VEDERLA) per affrontare l'Udinese in trasferta: in palio punti fondamentale per i viola, viste le sconfitte di Cremonese, Genoa e Lecce. Di seguito gli undici titolari scelti dal tecnico dei gigliati e da Runjaic per quanto riguarda i bianconeri.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Udinese-Fiorentina, formazioni ufficiali: gioca Rugani. La scelta su Gudmundsson
formazioni ufficiali
Udinese-Fiorentina, formazioni ufficiali: gioca Rugani. La scelta su Gudmundsson
Le formazioni ufficiali di Udinese e Fiorentina per il 27° turno di Serie A: le scelte di Kosta Runjaic e Paolo Vanoli
Formazioni ufficiali—
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic
LEGGI ANCHE
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Rugani, Ranieri; Parisi, Mandragora, Fagioli, Brescianini, Harrison; Kean, Gudmundsson. All. Paolo Vanoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA