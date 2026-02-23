Viola News
Fiorentina-Pisa, formazioni ufficiali: conferme dietro, tridente davanti. La scelta su Gud

La Fiorentina ospita il Pisa al Franchi nella sfida valida per il 26° turno di Serie A. Le formazioni ufficiali scelte da Vanoli e Hiljemark
La Fiorentina ospita il Pisa al Franchi nella sfida valida per il 26° turno di Serie A (DOVE VEDERLA), un incrocio che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza per la squadra di Vanoli. Ecco di seguito gli undici titolari scelti dal tecnico dei gigliati e da Hiljemark per quanto riguarda i nerazzurri.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Ndour, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Paolo Vanoli

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Tourè, Loyola, Marin, Angori; Iling-Junior, Moreo; Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark

