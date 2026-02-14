Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Como-Fiorentina, le ufficiali: sorpresa in difesa. La scelta su Gosens

partite

Como-Fiorentina, le ufficiali: sorpresa in difesa. La scelta su Gosens

Como-Fiorentina, le ufficiali: sorpresa in difesa. La scelta su Gosens - immagine 1
Le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina
Redazione VN

Sono state diramate le formazioni di Como e Fiorentina.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All, Fabregas.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Vanoli.

Prima volta con le due ali arrivate dal mercato invernale entrambe dal primo minuto per Vanoli: Harrison e Solomon a sostegno di Kean. La sorpresa è dietro, dove Ranieri spodesta un Comuzzo ultimamente svagato e Parisi tiene il posto su Gosens a sinistra. Per il Como Vojvoda la spunta su Smolcic e Kuhn su Addai e Rodriguez sulla catena di destra.

 

Leggi anche
Fiorentina-Torino, formazioni ufficiali: Parisi per Gosens. La scelta su Brescianini/Fabbian
Napoli-Fiorentina, formazioni ufficiali: ancora Solomon, scelto l’attaccante

© RIPRODUZIONE RISERVATA