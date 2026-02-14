Como-Fiorentina, le ufficiali: sorpresa in difesa. La scelta su Gosens

Sono state diramate le formazioni di Como e Fiorentina .

Prima volta con le due ali arrivate dal mercato invernale entrambe dal primo minuto per Vanoli: Harrison e Solomon a sostegno di Kean. La sorpresa è dietro, dove Ranieri spodesta un Comuzzo ultimamente svagato e Parisi tiene il posto su Gosens a sinistra. Per il Como Vojvoda la spunta su Smolcic e Kuhn su Addai e Rodriguez sulla catena di destra.