Sono state diramate le formazioni di Como e Fiorentina.
Como-Fiorentina, le ufficiali: sorpresa in difesa. La scelta su Gosens
Como-Fiorentina, le ufficiali: sorpresa in difesa. La scelta su Gosens
Le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All, Fabregas.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Vanoli.
Prima volta con le due ali arrivate dal mercato invernale entrambe dal primo minuto per Vanoli: Harrison e Solomon a sostegno di Kean. La sorpresa è dietro, dove Ranieri spodesta un Comuzzo ultimamente svagato e Parisi tiene il posto su Gosens a sinistra. Per il Como Vojvoda la spunta su Smolcic e Kuhn su Addai e Rodriguez sulla catena di destra.
