Jagiellonia-Fiorentina, le ufficiali: turnover d’ordinanza, chance Fazzini e Fabbian

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina. Confermate tutte le indiscrezioni della vigilia, con l'esordio tra i pali di Lezzerini e il ritorno di Gosens sulla sinistra. Chance per Fabbian e Fazzini, in difesa Ranieri la spunta su Pongracic.
Le scelte ufficiali dei due tecnici per la gara d'andata del playoff di Conference League
JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowitz, Wdowik, B. Vital, Pelmard, Woituszek; Flach, Mazurek; Pozo, Jozwkiak, Bazdar; Imaz. All.: Siemieniec.
A disp.: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Sylla, Krasiewicz, Kozlowski.
FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. All.: Vanoli.
A disp.: Leonardelli, Magalotti, Pongracic, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Parisi, Sadotti, Bertolini.
